Aplican sanciones a conductores por infracciones en las carreteras nacionales

el Viceministerio de Transporte (VMT), informó que algunos conductores recibieron sanciones debido a cometer infracciones en las carreteras del territorio salvadoreño.

Entre los conductores que recibieron sanciones se encuentra un conductor en el sector del redondel Utila, quien por desperfectos mecánicos que sufrió su transporte detuvo el trafico en la zona y obstruyó la vía pública.

Entre las multas aplicadas al cabezal se encuentran: obstrucción de la vía pública ($50, TO 17), incumplir restricciones de carga y descarga ($150, TC 25), circular con llantas lisas ($50, TO 22) y no portar implementos de seguridad ($50, TO 24).

Además, un motociclista fue multado por circular sobre la acera peatonal, poniendo en riesgo a los transeúntes. El conductor de la motocicleta placas M482659 recibió una infracción de $150 (TO 78) y otra de $150 (TO 117) debido a que su acompañante no portaba casco de seguridad.