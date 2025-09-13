El Salvador pierde el primer partido contra Rumania

Tras un resultado de 7-6(3), 3-6 y 2-6, el tenista salvadoreño, Marcelo Arévalo perdió ante el Rumano Radu Turcanu en el primer partido del Grupo Mundial II de Copa Davis.

«Marcelo Arévalo, atleta del Programa Gloria, perdió 7-6(3), 3-6 y 2-6 ante Radu Turcanu en el primer partido de la serie El Salvador contra Rumania, correspondiente al Grupo Mundial II de Copa Davis», dijo el INDES.

El partido disputado en el el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, debido el cual se pauso debido a las condiciones climáticas fue para Turcano quien le dio pelea al atleta salvadoreño.

«En el segundo single del día, César Cruz, también atleta E&G, se enfrentará al rumano Gabriel Ghetu», agregó el INDES en redes sociales.