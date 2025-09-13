Capturan a hombre quien presuntamente lesionó a una persona con una motosierra

La Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a José Máximo Hernández Carranza, de 50 años, en Zacatecoluca, debido a que supuestamente lesionó los brazos de su cuñado con una motosierra.

«José Máximo Hernández Carranza, de 50 años, lesionó en los brazos con una motosierra a su cuñado de 55 años. El hecho ocurrió en el cantón El Espino Arriba, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este», dijo la PNC.

De acuerdo con las declaraciones de la Policía, Hernández Carranza, sin mediar palabras atacó a la víctima, mientras descansaba en una hamaca.

«Rencillas familiares podrían haber sido la causa del ataque. La víctima fue trasladada a un hospital y su condición es estable Hernández Carranza será remitido por el delito de lesiones», mencionó la PNC en redes sociales.