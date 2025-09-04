¡La Selecta domina de visitante!

Con sudor, lágrimas y esfuerzo, La Selecta consigue la primera victoria en suelo extranjero. El Salvador se impuso 1-0 ante la Selección de Guatemala consiguiendo los primeros puntos del sueño: Llegar al Mundial.

El partido jugado en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala inició de forma muy igualada de ambas escuadras, quienes no tuvieron oportunidades claras de llegar a la meta rival.

Para el segundo tiempo, con un más aire en el tanque el cuadro local tuvo sus ataques los cuales se encontraron contra una pared sólida. Mario González atajó los tiros más claros de Guatemala.

La minutos pasaban, los equipos estaban en sequia de goles hasta el minuto 78’. Con un tiro de esquina bien ejecutado de La Selecta, Harold Osorio, de zurda empujó el balón a las redes de la meta guatemalteca, generando sentimientos encontrados para las aficiones de ambos países.

El Salvador con sus ultimas fuerzas logro congelar el marcador con su clara ventaja de un gol. Guatemala hasta el tiempo extra intento encontrar el empate, sin embargo, Mario González repelió otro tiro certero al 90+1’.

Con esta victoria El Salvador ya suma sus primeros tres puntos y se pone en la cabeza del grupo A, seguido de Surinam y Panamá quienes con un 0-0 sumaron 1 unidad, mientras que Guatemala, se quedó en el pozo sin sumar nada.