La Selecta sub 17 cae 2-0 ante el Real Betis 

La Azulita inicia su gira europea con el pie izquierdo. La Selecta sub-17 cayó 2-0 ante el Real Betis, en su preparación rumbo a la Copa del Mundo Catar 2025.

En juego disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, en Sevilla, los béticos se fueron arriba al 20′ por intermedio de Vidican. Luego, al 32′, Camino puso el 2-0 que se mantuvo hasta el final.

Los nacionales resintieron aún el jet lag y el cansancio del viaje desde El Salvador. Además, se mostraron demasiado respetuosos ante un equipo con más oficio, proveniente de una de las canteras más exitosas de toda España.

En los primeros compases del juego, El Salvador se mostró muy ordenado y cauto. Sin embargo, poco a poco el Betis se hizo del manejo del balón, y aprovechando errores puntuales en la marca y salida de la selección salvadoreña, marcó los dos goles que a la postre le significaron la victoria.

Para el segundo tiempo, el técnico Juan Carlos Serrano mandó ocho sustituciones que lograron capear el temporal y equilibrar las acciones, generando incluso un par de situaciones de peligro pero que no lograron concretizarse.

La Azulita viajará este miércoles a Madrid, para enfrentar el 6 de septiembre al Atlético de Madrid. Después viajará a Francia, para cerrar esta serie amistosa ante el Olympique de Marsella, el 10 de septiembre y volver al país el 14 de este mes.