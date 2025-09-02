Celebran el decimo sorteo de la promoción “Si la usas, Ganas”

Con la emoción y energía que caracteriza a los salvadoreños, Puma Energy concluyó con éxito el décimo sorteo de su promoción más reciente, reafirmando el compromiso de la compañía de premiar la lealtad de sus clientes a través de Puma PRIS, el programa de beneficios, ahorro y pago más innovador del mercado.

Durante esta promoción, miles de usuarios disfrutaron de ahorros inmediatos, acumulación de puntos, premios instantáneos y sorteos semanales, que se convirtieron en experiencias únicas para todos los salvadoreños que día a día confían en Puma Energy.

“Con Puma PRIS quisimos ir más allá de una promoción temporal. Hoy nuestros clientes ya saben que Puma PRIS es la promoción de Puma todos los días del año: ahorran, acumulan y pagan con facilidad, además de acceder a beneficios únicos que solo Puma ofrece en el país”, comentó Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.

El programa ha logrado posicionarse como una herramienta práctica, segura y rentable para los usuarios, quienes pueden:

• Ahorrar con descuentos especiales en combustibles y tiendas; además de alianzas especiales con los Bancos: Industrial, Davivienda, Hipotecario, Credicomer y EMMA

• Acumular puntos PRIS en cada compra que luego se convierten en dinero.

• Pagar fácilmente desde la app, con tarjetas registradas o directamente con puntos.

• Disfrutar de promociones exclusivas durante todo el año.

Además, Puma Energy adelantó que muy pronto habrá una nueva razón para seguir usando Puma PRIS, con más beneficios diseñados especialmente para los salvadoreños.

La invitación está abierta para que quienes aún no la tengan, descarguen la app Puma PRIS, se registren y comiencen a disfrutar de todos los beneficios que ya están transformando la forma de ahorrar y pagar en el país.

Con esta iniciativa, Puma Energy reafirma su liderazgo y cercanía con los salvadoreños, ofreciendo siempre la mejor calidad de combustibles, conveniencia y un servicio diferenciado en cada estación.