Los líderes del mundo vuelven a reunirse en la Asamblea General: ¿Qué está en juego en este 80 aniversario?

ONU.- Líderes mundiales convergerán a partir del 21 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas, junto al East River en Manhattan, para lo que promete ser una de las reuniones anuales más cruciales de los últimos tiempos.

Representantes de los 193 Estados Miembros de la ONU –junto con dos delegaciones de observadores– tomarán la palabra durante el debate general de la Organización, celebrado en el icónico Salón de la Asamblea General. Mientras tanto, alrededor del campus de la ONU, una serie de reuniones de alto nivel abordarán algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad.

Con crisis globales que van desde la guerra y el cambio climático hasta la desigualdad de género y los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, esta semana de alto nivel es más que una tradición. Es un momento vital para que la comunidad internacional reflexione, reafirme compromisos y reimagine nuestro futuro compartido.

Los siguientes eventos marcan el inicio del 80º período de sesiones de la Asamblea General, el principal órgano deliberativo de la ONU, conocido coloquialmente como UNGA80, que como su nombre indica conmemora el 80º aniversario de la creación de las Naciones Unidas.

Esto es lo que debe tener en cuenta durante la UNGA80.

Debate general: discursos, discursos y más discursos

El debate general, que comienza el 23 de septiembre, es para muchos el punto culminante principal del período de sesiones de la Asamblea General. Líderes mundiales suben al podio frente al fondo dorado del Salón de la Asamblea para elaborar sus prioridades ante una audiencia global.

El límite de tiempo nominal y voluntario para cada discurso, que permite la programación eficiente de más de 193 oradores en un período de seis días, es de 15 minutos, pero rara vez se cumple fielmente.

Tradicionalmente, Brasil habla primero, seguido por Estados Unidos como país anfitrión.

La nueva presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, solo la quinta mujer en los 80 años de historia de la ONU en ocupar el cargo, presidirá el debate cuyo tema es: Mejores juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

La solución de dos Estados: ‘más lejana que nunca’

La solución de dos Estados, un marco propuesto para resolver el conflicto entre Israel y Palestina que establecería dos estados para dos pueblos, está «más lejana que nunca», según declaró el Secretario General de la ONU en julio de 2025.

La solución de dos Estados es anterior al conflicto actual en Gaza, en el que han muerto ya más de 65.000 palestinos en apenas dos años y que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados ha calificado como un genocidio.

Los Estados Miembros de la ONU continuarán las negociaciones sobre la solución de dos Estados en una conferencia internacional en la Sede de la ONU el lunes 22 de septiembre.

La conferencia es una continuación de las reuniones celebradas por la Asamblea General de la ONU en julio de 2025, en las que no participaron ni Israel ni Estados Unidos.