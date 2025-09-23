Barra Azul se une a la campaña contra el racismo para los próximos partidos de La Selecta

Por
Dennis Leiva
-

La Barra Azul luego de anunciar su regreso oficial para los partidos de octubre en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial 2026, informó que se sumarán a la campaña contra el racismo.

«Queremos sumarnos a la campaña que Concacaf, la Fesfut y el INDES están impulsando contra el racismo», mencionó el presidente de la Barra Azul, Iván Flores.

Además, indicó que una de las iniciativas será «Silencio Cuscatlán», que busca unificar a la afición en un acto masivo de respeto y presión psicológica para los dos juegos de la Selecta.

«Con esta campaña ‘Silencio Cuscatlán’ daremos la primera acción de presión ante Panamá, pero con respeto al equipo visitante», recalcó Flores.

