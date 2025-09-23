Barra Azul se une a la campaña contra el racismo para los próximos partidos de La Selecta

La Barra Azul luego de anunciar su regreso oficial para los partidos de octubre en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial 2026, informó que se sumarán a la campaña contra el racismo.

«Queremos sumarnos a la campaña que Concacaf, la Fesfut y el INDES están impulsando contra el racismo», mencionó el presidente de la Barra Azul, Iván Flores.

Además, indicó que una de las iniciativas será «Silencio Cuscatlán», que busca unificar a la afición en un acto masivo de respeto y presión psicológica para los dos juegos de la Selecta.

«Con esta campaña ‘Silencio Cuscatlán’ daremos la primera acción de presión ante Panamá, pero con respeto al equipo visitante», recalcó Flores.