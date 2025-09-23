MARN: «Hoy el cielo estará nublado, con lluvias en algunas zonas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que el cielo se encuentre nublado con lluvias para algunas zonas del territorio salvadoreño.

«A partir del mediodía, estas (lluvias) comenzarán en los alrededores de la cadena volcánica», mencionó el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente aseguró que por la tarde, se tendrán lluvias y tormentas fuertes, sobre todo en la zona occidental.

«Durante la noche, se mantendrán en el centro y oriente del país, con énfasis en la costa oriental», agregó.