Jimmy Orellana, Vocalista de Hermanos Flores sufre accidente de tránsito

Durante la madrugada, el vocalista de la orquesta internacional de los Hermanos Flores, Jimmy Orellana, sufrió un accidente de tránsito mientras conducía en la carretera panamericana.

En los datos preliminares, aparentemente el vocalista perdió el control de la camioneta en la que se conducía.

Por su parte, La orquesta Hermanos Flores comunico que Jimmy Orellana ya se encuentra estable de salud y está descansando en su domicilio tras el accidente ocurrido de camino a su hogar luego de la conferencia de prensa brindada por la orquesta.

«Como institución, la Orquesta Hermanos Flores está comprometida en acompañar y apoyar a Jimmy en todo momento durante su recuperación. Estamos seguros que con su fortaleza y el cariño de todos pronto lo tendremos de vuelta en los escenarios, llevando alegría con su talento», indicaron en su comunicado.

Agradecemos de corazón las muestras de apoyo y las oraciones de todos nuestros seguidores, seguiremos informando sobre su evolución Con fe y música, seguimos adelante Orquesta Hermanos Flores», añadieron.