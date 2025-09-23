Donald Trump agradece a El Salvador por el respaldo en el combate contra la criminalidad

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, En la 80.ª Asamblea General de la ONU, agradeció al territorio salvadoreño por el respaldo que el país le brindo al recibir criminales deportados y por mantenerlos tras las rejas.

“Quiero agradecer al país de El Salvador por el exitoso y profesional trabajo que han hecho al recibir y encarcelar a tantísimos criminales que entraron a nuestro país”, dijo Trump durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Además, EE.UU. acordó pagar 4,76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales publicados hace unas semanas.

«Nuestro mensaje es muy simple: si entras ilegalmente a los Estados Unidos, irás a la cárcel, o regresarás al lugar de donde viniste, o tal vez incluso más lejos. Tú sabes lo que eso significa», mencionó el mandatario de EE.UU.