Capturan a presunto pandillero con difusión roja

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que luego de un trabajo coordinado con autoridades de Estados Unidos recibieron a José Naún Jovel Cruz, alias el Sepultero, quien presuntamente es miembro de la MS13, y tiene difusión roja.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, Jovel Cruz, es un criminal reclamado por el delito de agrupaciones ilícitas.

«Este terrorista tiene una difusión roja. Además, cuenta con antecedentes delictivos por receptación. A partir de hoy estará a disposición del juzgado que lo requiere», mencionó la PNC.