CRIO DISTRIBUIDORES celebró la primera edición del Mezcal LAB Señorío 2025

Con gran entusiasmo y éxito se llevó a cabo la gran final de la competencia organizada por CRIO DISTRIBUIDORES con Mezcal LAB Señorío 2025, un evento que reunió a los 10 bartenders finalistas más destacados de El Salvador, quienes demostraron su talento, técnica y creatividad en torno al arte de la mixología utilizando el icónico Mezcal Señorío.

Celebrada en un ambiente vibrante entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., la final contó con la presencia de importantes figuras del sector gastronómico, prensa especializada, gerentes de alimentos y bebidas, dueños de restaurantes, familiares, amigos y entusiastas de la coctelería. Este evento no solo premió el talento local, sino que también rindió homenaje a la versatilidad del mezcal dentro de la coctelería moderna.

Una competencia de tres meses dedicada al mezcal

La competencia Mezcal LAB Señorío 2025 se desarrolló a lo largo de tres meses, con una serie de actividades que reunieron a bartenders, dueños y gerentes de restaurantes, así como a amantes de la mixología de todo el país. El objetivo: destacar las posibilidades del mezcal como un ingrediente estelar dentro de la coctelería contemporánea.

El evento dio inicio el 8 de julio de 2025 en Cheers Luceiro by CRIO, con un lanzamiento oficial que incluyó una cata guiada. Esta experiencia permitió a los asistentes descubrir las notas, aromas y cualidades únicas de Mezcal Señorío, y sirvió como introducción a las bases del concurso, motivando a los participantes a explorar nuevas propuestas con este destilado.

Más que una competencia: un impulso a la cultura del mezcal

Desde su concepción, Mezcal LAB Señorío ha buscado no solo premiar a los mejores talentos, sino también educar e inspirar a la industria sobre el valor cultural y gastronómico del mezcal. A lo largo del certamen, los tragos finalistas fueron promovidos y comercializados, generando una conexión auténtica entre bartenders, público y la tradición oaxaqueña que representa Mezcal Señorío.

Con esta primera edición en El Salvador, la marca junto a CRIO DISTRIBUIDORES reafirma su compromiso con la tradición, innovación y creatividad, posicionando al mezcal como una bebida que trasciende fronteras y conecta con nuevas generaciones.

Un jurado de alto nivel

La evaluación de los participantes estuvo a cargo de un jurado de renombre internacional, compuesto por:

Cristina Casado, Directora Comercial de Mezcales Casa Armando, con más de 20 años de experiencia en el rubro y jurado en competencias internacionales.

Jose Goytte, Brand Ambassador de Crio DISTRIBUIDORES, con amplia trayectoria en la industria de bebidas en El Salvador, Panamá y Venezuela.

Joe Romero, Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Hyatt Centric San Salvador, con experiencia en cadenas como Marriott, Meliá y Hyatt.

Vincent Boutinaud, Chef Ejecutivo y Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Real Intercontinental San Salvador, con más de 40 años de experiencia en alta gastronomía.

Dos rondas, diez talentos, una sola pasión: el mezcal

La competencia se estructuró en dos rondas de cinco participantes cada una. Cada bartender tuvo un tiempo definido para preparar con sus ingredientes, elaborar su coctel de autor y responder preguntas del jurado tras la degustación.

Se evaluaron aspectos como la creatividad, presentación, técnica y manejo del mezcal. Entre rondas, los asistentes disfrutaron de un menú en tres tiempos, música ambiental y entrevistas en vivo, generando una atmósfera cálida y profesional.

Un cierre con sabor a triunfo

Tras una intensa jornada de competencia, el jurado deliberó y anunció a los ganadores, reconociendo no solo a los tres primeros lugares, sino también a todos los finalistas por su alto nivel de desempeño.

El evento concluyó con palabras de agradecimiento por parte de los organizadores de CRIO DISTRIBUIDORES, reafirmando la visión de Mezcal Señorío: seguir creando espacios que celebren el talento, la cultura y la innovación, posicionando al mezcal como un ingrediente estrella de la coctelería internacional.

Una fotografía oficial con los bartenders, jurado y equipo organizador selló el éxito de esta memorable primera edición en El Salvador.