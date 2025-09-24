Capturan a hombre que presuntamente atropelló a dos mujeres

La Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a Misael Osvaldo Flores Nieto, de 32 años a quien se le atribuye el supuesto atropello de dos mujeres, una de 63 y otra de 50 años de edad en la carretera Troncal del Norte.

De acuerdo a los datos birndados por la policía, de las víctimas, una de ellas falleció al instante y la otra fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico.

«El hecho ocurrió esta mañana en el km 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, distrito de Ciudad Delgado. Al hacerle el alcotest resultó con 50° de alcohol», mencionó la PNC en redes sociales.

Además, el imputado serán remitido por los delitos: Homicidio culposo; Lesiones culposas y Conducción peligrosa.