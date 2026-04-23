mabe presenta un ecosistema completo de innovación para el hogar y los negocios

Con 80 años de trayectoria, mabe, líder en línea blanca y referente de innovación en Latinoamérica, fortalece su posicionamiento en El Salvador con un portafolio integral de electrodomésticos diseñados para hogares y negocios como restaurantes, hoteles y comercios, destacándose por su eficiencia energética, durabilidad y tecnología de vanguardia.

#Empresarial Heriberto Aguilar Jefe de Mercadeo MABE destaco que cuentan con 80 años de trayectoria, Mabe fortalece su presencia en El Salvador, ofreciendo un portafolio de electrodomésticos enfocados en eficiencia, durabilidad y tecnología para hogares y negocios.#mabe @Mabe pic.twitter.com/jGzvpIlrk4 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 23, 2026

La marca reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible, ofreciendo soluciones que optimizan recursos, reducen costos operativos y acompañan el crecimiento de emprendimientos, al tiempo que mejoran la vida cotidiana de las familias salvadoreñas.

Eficiencia, tecnología y ahorro en cada categoría de productos

En refrigeración, que incluye refrigeradoras, congeladores, refrigeradores de vitrina y frigobares, mabe integra tecnologías como Home Energy Saver y compresores TecInverter, logrando hasta 25% de ahorro de energía y un enfriamiento más eficiente. Este desempeño se refleja en modelos como las refrigeradoras Side by Side, diseñadas para maximizar la eficiencia y capacidad en el hogar moderno.

Sus equipos utilizan gas ecológico R600a y sistemas como Total Fresh Flow para una mejor distribución del aire frío. Los congeladores destacan por su tecnología ColdExtra 150, que conserva los alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica y reduce hasta 66% el consumo energético.

Por su parte, las vitrinas comerciales y frigobares ofrecen soluciones eficientes, resistentes y funcionales, ideales para negocios que buscan visibilidad, organización y ahorro.

En la categoría de lavado y secado, que abarca lavadoras, centros de lavado y secadoras, las lavadoras cuentan con la tecnología Aqua Saver Green, permitiendo hasta 76% de ahorro de agua y 55% de energía, junto con motores Direct Drive que mejoran el desempeño y reducen el ruido. Las secadoras con tecnología Energy Saver Green optimizan el consumo energético en aproximadamente 10%, mientras que los ciclos de sanitización eliminan hasta el 99.9% de bacterias, brindando higiene, eficiencia y cuidado de las prendas tanto para hogares como para negocios.

En cocción, con productos como cocinas y hornos de microondas, mabe ofrece soluciones que combinan rapidez, eficiencia y practicidad. En su portafolio destacan líneas que integran tecnología Ultimate Cooking y recubrimiento Easy Clean Pro, junto con función Air Fry, permitiendo preparar alimentos más saludables al reducir el uso de grasa sin sacrificar sabor ni textura.

Los microondas incorporan función ECO, que permite ahorrar hasta 52.3% de energía en reposo y optimizar hasta un 10% adicional durante su uso, además de lograr cocciones hasta 20% más rápidas gracias a tecnologías como convección y grill.

En aires acondicionados, mabe ofrece equipos con tecnología TecInverter que evita saltos de consumo y mantiene la temperatura deseada ahorrando energía. Además, cuentan con refrigerante ecológico R32 e incorporan tecnología Self Wash para mantener el sistema limpio y prolongar su vida útil, así como función ECO que permite ajustar el consumo energético en niveles de 20%, 40% y 60%, adaptándose a diferentes necesidades de uso en hogares y espacios comerciales.

Un aliado estratégico para el crecimiento

Con este portafolio, mabe se consolida como un aliado estratégico para hogares y negocios, ofreciendo soluciones que optimizan recursos, mejoran la eficiencia operativa y generan ahorros sostenibles. Su propuesta impulsa tanto el bienestar de las familias como la competitividad y crecimiento de los emprendimientos salvadoreños.mabe continúa consolidando su liderazgo como una marca global que combina tecnología, calidad, innovación y sostenibilidad para construir un futuro más eficiente.