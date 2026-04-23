Simulacro de terremoto pone a prueba capacidades de rescate en CENTAM Guardian 2026

Como parte del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, representantes de unidades de búsqueda y rescate de distintos ejércitos de la región iniciaron un simulacro de terremoto con una duración de 36 horas en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), en El Salvador.

El ejercicio contempla acciones de rescate de víctimas y remoción de escombros, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres naturales y mejorar la coordinación entre fuerzas militares.

#Nacionales Autoridades destacan la importancia del simulacro de terremoto que se desarrolla en el marco de #CENTAMGuardian2026, en El Salvador.



Durante la jornada, representantes señalaron que este tipo de ejercicios fortalece la coordinación entre fuerzas de la región. pic.twitter.com/Q5X1pl1WgT — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 23, 2026

De forma paralela, autoridades de Protección Civil desarrollan un simulacro adicional, enfocado en evaluar la articulación y el trabajo conjunto entre las distintas entidades de emergencia.

Durante la jornada, voceros destacaron la importancia de este tipo de entrenamientos para optimizar la respuesta ante situaciones reales. Entre los entrevistados se encuentran el mayor de infantería Mario Alfaro, representante de CENTAM Guardian; Timothy Brown, y el mayor Yury Verush, jefe del equipo de asuntos civiles.

Así se desarrolla el simulacro de terremoto que pone a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de #CENTAMGuardian2026.



Durante 36 horas, equipos especializados ejecutan labores de rescate y coordinación junto a Protección Civil, fortaleciendo la respuesta de emergencias. pic.twitter.com/xLlbVUdJoZ — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 23, 2026

Estas acciones refuerzan la cooperación regional y la preparación conjunta ante emergencias de gran magnitud, consolidando el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países participantes.