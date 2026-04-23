¡Atención fans! Ya puedes asegurar tu entrada para ver a Tini en El Salvador

La cantante argentina Tini Stoessel llegará por primera vez a El Salvador, y este jueves 23 de abril inició la preventa para uno de los espectáculos pop más esperados del año.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Fun Capital, en diferentes fases. La primera etapa corresponde a la preventa exclusiva para usuarios NIU, mientras que posteriormente se habilitará la compra para clientes NIU y tarjetas Banco Cuscatlán. Finalmente, la venta general estará disponible a partir del 27 de abril.

El concierto se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre como parte de su gira internacional “Futttura Tini World Tour 2026”, con la que la artista recorrerá varios países.

El show promete un recorrido por todas las etapas de su carrera, acompañado de una producción de gran formato y sus mayores éxitos musicales.

Tini se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop latino, con temas como “Miénteme”, “La Triple T”, “Cupido”, “22” y “Fresa”, que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales.

