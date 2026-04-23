Capturan a red vinculada al hurto de más de $115 mil mediante duplicación de chips telefónicos en varias zonas del país

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura criminal señalada de sustraer dinero a través de la duplicación de chips telefónicos, una modalidad conocida como SIM swapping, mediante la cual los delincuentes toman control del número de teléfono de las víctimas para acceder a códigos de verificación y vulnerar cuentas bancarias.

Según las autoridades, los detenidos serán procesados por los delitos de hurto por medios informáticos, manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes y obtención indebida de servicios.

#Operativo | Los capturados son:

➡️ Kevin Eduardo Hernández Molina

➡️ Moisés Isaac Martinez Rivera

➡️ Kenett Koeman Cruz López

➡️ Adalberto Antonio Díaz Quijada

➡️ Edenilson Rafael Vargas González

➡️ Erick Armando Salinas Marroquín

➡️ Esmeralda Del Carmen Ramírez de Hernández

➡️… pic.twitter.com/VlU2Qm48Xy — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2026

Las capturas se realizaron en operativos simultáneos ejecutados en distintos puntos del país, específicamente en los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután. Durante los procedimientos también se incautaron diversas evidencias que, de acuerdo con la investigación, vinculan directamente a los imputados con los hechos delictivos.

La investigación se originó a partir de la alerta emitida por una entidad bancaria, luego de que varios clientes reportaran movimientos sospechosos en sus cuentas sin haberlos autorizado. Paralelamente, las víctimas denunciaron la pérdida total de señal en sus líneas telefónicas en el mismo periodo en que se ejecutaban los fraudes.

Las autoridades confirmaron que el monto sustraído supera los $115,000 dólares, afectando a múltiples usuarios del sistema financiero.

En este caso, la FGR y la PNC reiteraron que continuarán fortaleciendo las investigaciones contra estructuras dedicadas a delitos informáticos que afectan la seguridad financiera de la población.