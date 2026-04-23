Accidente en Vista al Lago deja un lesionado y fuertes daños materiales

Un accidente de tránsito se registró en la colonia Vista al Lago, en Ilopango, donde dos vehículos se vieron involucrados, dejando como saldo una persona lesionada.

De acuerdo con información preliminar, uno de los automotores perdió el control debido a un derrame de aceite sobre la vía, lo que provocó que impactara contra un árbol. Posteriormente, un segundo vehículo colisionó en la parte trasera del primero.

En el lugar, elementos de socorro brindaron atención prehospitalaria al conductor de uno de los vehículos involucrados, quien resultó con lesiones.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque el percance dejó daños materiales en ambas unidades. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, especialmente ante condiciones adversas en la vía.