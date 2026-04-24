El Sistema Fedecrédito entrega donativo de mochilas en centros escolares

En el marco de su compromiso con la educación, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo los días 21 y 22 de abril la entrega de 800 mochilas a centros escolares ubicados en los distritos de San Sebastián y Santo Tomás, cada mochila contenía: cuadernos, squeeze, borrador, sacapuntas, pegamento, lápiz, regla, alcohol gel y golosinas.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que el SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa de manera continua, con el objetivo de generar mejores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes, fortaleciendo así su desarrollo académico.

Las instituciones educativas beneficiadas en esta oportunidad fueron: La escuela de Educación Parvularia y Complejo Educativo Federico González, ubicadas en San Sebastían; Los Centros Escolares El Porvenir y Dr. Antonio Díaz, en Santo Tomás.

La donación fue entregada por la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones, en nombre y representación de FEDECRÉDITO; a través de este tipo de apoyos, el SISTEMA FEDECRÉDITO continúa trabajando por el bienestar de las comunidades, convencido de que la educación es un pilar fundamental para el progreso del país.