Capturan a motorista de la ruta 201 por agredir a motociclista

Las autoridades capturaron a Geovani Vladimir Cosmes Cruz, conductor de un bus de la ruta 201, acusado de agredir de forma violenta a un motociclista en el bulevar Los Próceres, en San Salvador Centro.

El sujeto fue intervenido sobre la carretera a Santa Ana, en El Congo, luego de ser ubicado por las autoridades tras el hecho.

De acuerdo con el informe, la agresión quedó evidenciada en un video que circuló en redes sociales, lo que permitió identificar al responsable. El detenido será remitido por los delitos de lesiones y daños, mientras continúan las investigaciones correspondientes.