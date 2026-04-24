Ministro de Hacienda destaca crecimiento económico en el 2025

El Ministro de Hacienda, Jerson Posada, participó esta mañana como panelista en el Fireside chat, “Atracción de Inversión y Competitividad: construcción de una agenda pública privada para el crecimiento socioeconómico”, donde destacó el que El Salvador ha experimentado un fuerte desempeño económico, impulsado por las diferentes estrategias lideradas por el Presidente Nayib Bukele.

Posicionando a El Salvador como uno de los países con mayor dinamismo económico al registrar un crecimiento del 3.9 por ciento del PIB al cierre del 2025.

Además, el titular de Hacienda, enfatizó que el Gobierno continúa impulsando una nueva generación de incentivos para atraer la inversión, entre ellos la aprobación de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones.

“Hemos estructurado un esquema que de alguna forma otorga un beneficio proporcional al monto de inversión de la expansión. Y creamos estos tres tramos, de uno a 10 millones, un 10% de crédito tributario de 10 a 20 millones, un 20% y de 20 para más un 30%. Pero no solo creamos estos incentivos, sino que también protegimos la ley ante posibles abusos que se puedan dar”, explicó el Ministro de Hacienda, Jerson Posada.

La Ley abre oportunidades para diversos sectores estratégicos, accediendo a exenciones y créditos fiscales, generando condiciones para que las empresas utilicen estos incentivos y hagan uso de forma adecuada para gozar de los beneficios y promover aún más el crecimiento económico del país.»