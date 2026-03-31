Martes caluroso con lluvias en distintas zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este martes durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado, además de un ambiente caluroso en todo el territorio salvadoreño

La Cartera de Medio Ambiente manifestó que para la tarde, se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la cordillera volcánica y la zona norte.

En horas de la noche y madrugada, las precipitaciones continuarán en la zona central y occidental, extendiéndose hacia la franja volcánica y sectores de la costa.