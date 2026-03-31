Agente K9 detecta droga y permite captura de guatemalteco en flagrancia

La Policía Nacional Civil, a través de su División Antinarcóticos y con el apoyo de sus agentes K9, reportó la captura en flagrancia de Douglas Martínez Jiménez, de nacionalidad guatemalteca.

Según el informe policial, el detenido transportaba en su vehículo porciones grandes de marihuana y cocaína, con un valor estimado de $10,788.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de la agente K9 Mimi, que alertó sobre la presencia de droga oculta durante la inspección.

Martínez Jiménez será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al procedimiento legal correspondiente.