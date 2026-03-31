Reportan aumento del 45% en los primeros dos días de vacaciones

La Ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que los primeros dos días de vacaciones han aumentado un 45% en comparación con la misma fecha en el año anterior.

«Estamos creciendo, 48 mil visitantes internacionales hemos recibido, solo sábado y domingo, no hemos contado todavía ayer, lunes. Eso significa, según nuestras estadísticas, versus 33 mil que recibimos en 2025 en los primeros dos días de vacaciones, es decir, un aumento del 45 %», dijo el titular de Turismo.

La funcionaria de Turismo dijo que los lugares más visitados son Surf City 1, todas las playas de La Libertad. El sol y playa en el 80 % de los viajeros es el destino más buscado a nivel mundial.

“En los sitios públicos se registran más de 200 mil personas. Solo en el evento de la Internacional Orquesta Hermanos Flores, tuvimos 119 mil. El centro histórico es el imán principal para los nacionales e internacionales, pero sobre todo para los nacionales, es el lugar preferido para ir con la familia y con los amigos”, indicó.