Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega al puerto de Matanzas en Cuba

La Habana/Matanzas, 31 mar (EFE). – El petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó este martes al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, mientras el país se encuentra sumido en una grave crisis energética en medio del asedio de Estados Unidos.

La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE.UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

El tanque fue visto alrededor de las 8 de la mañana (12.00 GMT) maniobrando para atracar en el puerto de Matanzas, el principal paso petrolero de la isla.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La isla caribeña necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los consigue con pozos propios.

Una vez llegado el crudo del Anatoli Kolodkin a Cuba, se tardarán entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y de otros cinco a diez días en entregar sus productos refinados, según los expertos.

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante poco más de doce días.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero en la que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno trabaja con las autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla después de que el domingo el mandatario estadounidense señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera combustible ruso.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos permitió la llegada a Cuba de un petrolero ruso por «razones humanitarias» y que analizará «caso por caso» si autoriza la llegada de otros buques.

El Kremlin aseguró por su parte que seguirá suministrando ayuda a Cuba. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, dijo en rueda de prensa que “Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria”.

(c) Agencia EFE