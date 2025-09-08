MARN: “Este lunes se esperan lluvias y tormentas por la influencia de una Onda Tropical” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes se espera que se presenten tormentas por influencia de vaguadas y una Onda Tropical.

“Mañana: cielo poco nublado, con lluvias puntuales en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo, así como en el norte de Santa Ana y Chalatenango”, dijo el MARN.

Para la tarde, la cartera de Medio Ambiente dijo que habrá cielo nublado con lluvias y tormentas dispersas en cordillera volcánica, zona norte y Área Metropolitana de San Salvador.

Mientras que para la noche mencionó que se esperan lluvias y tormentas en occidente, centro y oriente, desplazándose hacia la franja costera.