Anuncian parqueo gratis para los que asistan al partido El Salvador vs Surinam

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció por medio de redes sociales que para para los salvadoreños que asistan al estadio Cuscaltán para apoyar la Selecta habilitarán parqueo gratis.

Las autoridades destacaron que el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán pone a disposición parqueo gratis para la afición salvadoreña hasta ahotar espacios en:

●Chapupo Rodríguez

●Parque El Talapo

Los sitios se habilitaran desde las 12:00 m.d., hasta agotar parqueos.

«¡Cuando juega @LaSelecta_SLV, jugamos todos!, ¡Hoy se enciende la fiebre azul y blanco en el Estadio Cuscatlán!», comunicaron en sus redes sociales.