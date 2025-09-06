MARN: «Se esperan lluvias y tormentas en varias zonas del país» 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este sábado se esperan lluvias y tormentas en varios puntos de El Salvador por influencia de una Vaguada y una Onda Tropical.

“Este sábado, por influencia de una Vaguada y una Onda Tropical, se esperan lluvias y tormentas en varias zonas del país”, mencionó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, en la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias puntuales en la zona costera y cordillera volcánica occidental.

“Al mediodía y en la tarde se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y franja montañosa norte, con énfasis en Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo, norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión”, indicó el MARN.

“En la noche se esperan lluvias dispersas en las zonas central y oriental, moviéndose hacia occidente”, añadió el MARN.