Inicia el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games  

Con el objetivo de dinamizar el turismo salvadoreño, el Ministerio de Turismo informó el inició del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games el cual contará con 191 atletas de 61 países.

“El Surf City El Salvador ISA World Surfing Games ya comenzó. Tras la ceremonia inaugural de ayer, este sábado iniciaron las competencias que reúnen a 191 atletas de 61 países, proyectando nuestras olas y destinos al mundo y dinamizando el turismo”, dijo la Cartera de Turismo en X.

La Ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo que la entrada es gratuita y para todo público, y tendrán actividades paralelas como yoga, danza y clases de surf, entre otras.

“Estamos trabajando para que este evento tenga un derrame económico en toda la cadena de valor del sector turístico, no solo acá en La Libertad, sino conectarlo con otros lugares”, dijo la funcionaria de Turismo.