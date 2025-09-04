Paris Jackson no participará en la próxima película biográfica de Michael Jackson

BangShowbiz

Paris Jackson «no tiene ningún porcentaje de participación» en la próxima película biográfica de Michael Jackson.

La actriz de 27 años, hija del fallecido ícono del pop, recurrió a las redes sociales para refutar las recientes afirmaciones hechas por Colman Domingo sobre su participación en Michael, la próxima película biográfica.

Colman, que interpreta a Joe Jackson, el patriarca de la familia, en la película, reveló a la revista PEOPLE: «Paris y Prince Michael apoyan mucho nuestra película».

La estrella de Hollywood reveló que «conversó brevemente» con Paris sobre el proyecto en un evento de recaudación de fondos de amfAR en París.

Dijo: «Estoy emocionado de estar aquí en amfAR esta noche con Paris. Siento que es una buena manera de estar juntos».

Colman también admitió sentirse inspirado por toda la familia Jackson.

El actor de 55 años compartió: «Lo que más me ha inspirado es esta familia tan profunda y prominente llamada los Jackson.

No tendríamos nada de esta música que nos hacía tan gratos recuerdos, esos momentos, esos grandes momentos que todos compartimos, gracias a la familia Jackson. Y no me refiero solo a Michael, sino a toda la familia Jackson».

Sin embargo, Paris rápidamente recurrió a las redes sociales para cuestionar algunas de las afirmaciones del actor, insistiendo en que tuvo una participación mínima en la película biográfica.

La actriz escribió en Instagram: «No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que no participé en absoluto, jaja. Es muy raro. Leí uno de los primeros borradores del guion y compartí mis comentarios sobre lo que era deshonesto; no me convenció, y cuando no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. No a mis monos, no a mi circo. Que Dios los bendiga y los acompañe».