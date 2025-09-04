El autor del atropello múltiple de Liverpool se declara no culpable de 31 cargos

Londres, 4 sep (EFE).- El autor del atropello múltiple que tuvo lugar el pasado 26 de mayo durante la celebración del título de la Premier League se declaró este jueves no culpable de los 31 cargos que se le imputan tras comparecer por videoconferencia desde prisión ante el Tribunal Penal de Liverpool.

Paul Doyle, de 53 años, se declaró inocente de los cargos de conducción temeraria, alteración del orden público, 18 cargos de intento de causar lesiones corporales graves con intención, 9 cargos de causar lesiones corporales graves con intención y dos cargos de lesiones con intención.

Las acusaciones se refieren a 29 víctimas de entre los seis meses y los 77 años de edad de los 134 heridos que contabilizó la Policía de Merseyside durante su investigación, para la que abrió un buzón de afectados con el fin de amparar al máximo de afectados posible.

Doyle fue acusado inicialmente de siete delitos, aunque en la anterior vista, celebrada el pasado 14 de agosto, la fiscalía decidió añadir 24 nuevos cargos tras revisar las pruebas, entre los que se encontraban el de intento de agresión grave a dos bebés.

Poco después de las 6 de la tarde del pasado 26 de mayo, Doyle embistió contra la multitud con su Ford Galaxy Titanium en la céntrica calle Water Street, donde discurría la celebración del Liverpool FC, que ofrecía a su afición el título de la Premier League cosechado días antes.

