Premios Emmy 2025: estos son los ganadores de una gala dominada por la serie «Adolescencia»

Ángel Bermúdez | BBC News Mundo

La serie Adolescencia se convirtió en la clara ganadora de la edición 77 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.

Este drama psicológico que ha sido aclamado como «lo más cercano a la perfección televisiva en décadas», se llevó seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que con 15 años de edad, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.

Por su parte, Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de esta serie, se llevó dos premios: el de mejor actor principal y de mejor guion para una miniserie o película para TV, este último compartido con Jack Thorne.

La otra gran premiada de la noche fue la miniserie El estudio, que obtuvo cuatro galardones, incluyendo el recibido por Seth Rogen como mejor actor principal para una serie cómica.

Rogen también se llevó el reconocimiento por mejor dirección y mejor guion de serie cómica, este último compartido con los otros guionistas de la serie: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

Las series The Pitt, Severance y Hacks también recogieron más de un galardón.

Otro de los protagonistas de la noche fue el humorista Stephen Colbert, quien por primera vez ganó el premio al mejor programa de entrevistas, cuando apenas faltan siete meses de que salga de programación.

Aunque la cadena CBS ha justificado esa medida por motivos puramente financieros, la decisión causó sorpresa y suspicacias el ocurrir poco después de que la cadena llegara a un acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump, de quien Colbert ha sido un gran crítico.

Al acudir a recibir su premio, Colbert recibió una gran ovación por parte de los asistentes y aprovechó la oportunidad para dar las gracias a los casi 200 «profesionales increíbles» que trabajan en ese programa.