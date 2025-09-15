Carolina Herrera condena el uso de estos colores el resto del año si quieres lucir elegante esta temporada

Historia de Leslie De Rosas | MSN

La moda siempre ha sido un terreno de expresión personal, pero también un espacio donde las tendencias marcan la pauta de lo que será un acierto o un error de estilo. Carolina Herrera, una de las diseñadoras más influyentes y elegantes del mundo, ha dado su veredicto sobre los tonos que no favorecen esta temporada. Y aunque muchas veces se nos invita a experimentar con colores llamativos, la creadora venezolana recuerda que no todo lo que brilla está hecho para brillar en el armario.

Los colores de ropa que Carolina Herrera no aprueba para esta temporada

De acuerdo con su visión para este ciclo, hay una serie de tonalidades que conviene dejar en pausa, ya que no aportan frescura ni sofisticación a los looks actuales. Entre ellos se encuentran el fucsia, el naranja fosforescente, el gris, y el amarillo mantequilla.

El fucsia: de estrella a exceso

Durante varias temporadas el fucsia fue el rey indiscutible de los estilismos más atrevidos. Lo vimos dominar alfombras rojas y pasarelas gracias al boom del Barbiecore. Sin embargo, Herrera considera que este tono ya perdió la frescura y hoy resulta más una exageración que una declaración elegante. En lugar de proyectar sofisticación, puede caer en lo predecible y saturar la vista.

El naranja fosforescente: difícil de llevar

Los tonos neón suelen dividir opiniones, pero Herrera es clara: el naranja fosforescente no favorece esta temporada. Más que sumar energía, genera estridencia y resta posibilidades de combinarlo de manera chic. Según la diseñadora, en un contexto donde la moda se inclina hacia la atemporalidad y la elegancia minimalista, este color resulta un “ruido visual” que es mejor evitar.

Gris: la neutralidad que aburre

El gris ha sido durante mucho tiempo sinónimo de sobriedad y un básico del armario. Pero este año, Carolina Herrera lo tacha de la lista. Su argumento es que este tono, lejos de aportar versatilidad, puede apagar la fuerza de un look y restarle carácter a quien lo lleva. En una temporada que celebra los contrastes y la feminidad con poder, el gris simplemente no suma.

Amarillo mantequilla: demasiado ingenuo

Aunque delicado y romántico, el amarillo mantequilla se queda corto para la propuesta actual de la moda. Herrera explica que este color, si bien fue protagonista de estilismos primaverales, hoy se percibe como ingenuo y poco favorecedor en la mayoría de pieles. No genera impacto y puede hacer que un outfit luzca plano o incluso deslucido.

¿Qué colores sí puedes elegir?

Si bien Herrera invita a evitar estas tonalidades, no significa renunciar al color. Al contrario, propone apostar por tonos vibrantes, pero con mayor profundidad: azules intensos, verdes esmeralda, rojos clásicos y púrpuras sofisticados. Colores que transmiten seguridad, fuerza y, sobre todo, elegancia atemporal.

En el universo de Carolina Herrera, la moda es sinónimo de feminidad empoderada, y el color juega un papel central en ello. Así que esta temporada, más que correr tras lo llamativo, el reto está en elegir tonos que eleven la presencia sin perder la delicadeza.

Decirle adiós al fucsia, al naranja fosforescente, al gris y al amarillo mantequilla no es limitarse, sino abrir espacio a una paleta que realmente resalte lo mejor de cada persona.