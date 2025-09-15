Rumanía dominó la serie de Copa Davis ante El Salvador

INDES

La selección de Rumanía completó la tarea y sentenció la serie contra El Salvador con marcador global de 3-1 en el playoff del Grupo Mundial II de Copa Davis, que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.

El equipo salvadoreño, que de nuevo estuvo liderado por Marcelo Arévalo, número 3 del mundo en dobles, comenzó el día con buenas sensaciones tras la victoria de 6-4 y 6-4 de Chelo y Cruz ante Alexandru Jecan y Bogdan Pavel en el partido de dobles.

Fue un triunfo importante para reforzar la confianza de la armada cuscatleca que derrochó coraje, compitió y contó con el respaldo del público que premió el esfuerzo con aplausos y vítores.

La selección europea liquidó las aspiraciones locales de una remontada con el triunfo 7-6(5) y 6-3 de Radu Turcanu ante César Cruz, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria, en el cuarto juego para colocar cartones de 3-1.

En partido de trámite jugaron el salvadoreño Juan Carlos Fuentes contra Gabriel Ghetu, pero de este duelo solo se disputó el primer set que ganó el europeo 6-3 y el segundo no se completó debido a la lluvia cuando estaba 3-0 para el rumano

“La serie ante Rumanía fue una batalla intensa y llena de emociones. Aunque el resultado no nos favoreció, nuestra selección continuará en la Zona Mundial II de Copa Davis, con la mirada puesta en seguir creciendo y soñando en grande”, publicó la Federación Salvadoreña de Tenis, eln su página de Facebook.

El ganador de esta serie competirá en los playoffs por el ascenso al Grupo Mundial I 2026, mientras que el perdedor jugará por la permanencia del Grupo Mundial II 2026.

