Conductor de camión que obstruyó la vía en carretera al Puerto paga la totalidad de las multas

El Viceministerio de Transporte (VMT), informó por medio de redes sociales que el conductor del transporte de carga que sufrió desperfectos y obstruyó la vía en carretera ha pagado con totalidad las multas que se le impusieron.
«El propietario del vehículo transporte de carga que obstruyó la vía en carretera al Puerto de La Libertad el viernes 12 de septiembre, pagó la totalidad de las multas antes de su salida del país por frontera El Poy, Chalatenango», dijo la VMT.
Entre las multas que se le atribuyeron son: obstrucción de la vía pública ($50, TO 17), incumplir restricciones de carga y descarga ($150, TC 25), circular con llantas lisas ($50, TO 22) y no portar implementos de seguridad ($50, TO 24).
Por su parte, el remolque recibió sanciones por obstrucción de la vía pública ($50, TO 17), incumplir restricciones de carga y descarga ($150, TC 25) y circular con llantas lisas ($50, TO 22).