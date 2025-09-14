Capturan a hombre quien supuestamente robó a mano armada una farmacia

La Policía Nacional Civil, informó sobre la captura de Leonel Efraín Bustillo Romero, de 49 años de edad, quien con una pistola, supuestamente robó dinero de una farmacia.

«En San Miguel, capturamos a Leonel Efraín Bustillo Romero, de 49 años de edad. Este sujeto, ingresó a una farmacia y a punta de pistola robó dinero en efectivo ayer 12 de septiembre», dijo la PNC en redes sociales.

De acuerdo a la PNC, luego de su delito, los equipos de inteligencia lo capturaron en la Ciudad Pacífica, en San Miguel Centro.

«Será remitido por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y robo», dijo la PNC.