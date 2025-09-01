Snoop Dogg admite que ‘no es perfecto’ tras criticar a la pareja del mismo sexo de Lightyear

BangShowbiz

Snoop Dogg admitió que «no es perfecto» después de enfrentar una reacción violenta por sus críticas a una pareja del mismo sexo en Lightyear.

El rapero de 52 años fue criticado la semana pasada después de afirmar que ahora tenía «miedo» de llevar a sus nietos al cine después de que le tomara por sorpresa el hecho de que la astronauta Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) tuviera un hijo con su esposa en la película de Disney Pixar de 2022, pero ahora ha hablado e insistido en que está dispuesto a «aprender» de sus errores.

Comentó debajo de un video de Hollywood Unlocked sobre sus comentarios: «Me tomaron por sorpresa y no tuve respuestas para mis nietos. Todos mis amigos gays saben lo que pasa. Me han llamado con cariño. Es culpa mía no saber las respuestas para un niño de 6 años. Enséñenme a aprender. No soy perfecto».

Los comentarios de Snoop surgieron a raíz de un video del artista trans TS Madison, quien cuestionó por qué Snoop no estaba contento con la escena en Lightyear pero estaba feliz de representar a «mujeres bailando y besando a otras mujeres, bailando desnudas» en sus videos musicales y argumentó que sus comentarios estaban «arraigados en un poco de homofobia».

Los comentarios del creador del éxito Drop It Like It’s Hot surgieron cuando cuestionó por qué era necesario presentar relaciones entre personas del mismo sexo en películas dirigidas a niños.

Así lo dijo en el podcast It’s Giving: «Los niños dijeron: ‘Tuvo un bebé… con otra mujer’. Bueno, mi nieto, a mitad de la película, me dijo: ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo pudo tener un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!'».

Snoop agregó: «Oh, mierda, no vine por esta mierda. Solo vine a ver la maldita película. Dijeron: ‘Ella y ella tuvieron un bebé, ambas son mujeres. ¿Cómo es que tienen un bebé?’. Me jodió. Tengo miedo de ir al cine. Me están arrojando al medio de una mierda para la cual no tengo respuesta… me dejaron perplejo. Me pregunto: ‘¿Qué parte de la película era esta?’. Son niños. ¿Tenemos que mostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas. No tengo las respuestas».

La guionista Lauren Gunderson, quien recibió un crédito adicional por material de guión en la película, afirmó que fue ella quien tuvo la idea de que Alisha tuviera una esposa y que estaba orgullosa de que la relación se mantuviera en la película terminada.

Ella escribió en Threads: «Un personaje clave necesitaba una pareja, y fue muy natural escribir ‘ella’ en lugar de ‘él’. Por muy pequeño que sea ese detalle en la película, sabía el efecto representativo que podría tener. Una pequeña línea, pero gran cosa. Me alegró mucho que la mantuvieran. Estoy orgullosa de ello. Hasta el infinito. El amor es amor. Me sentí orgullosa de ver una pareja queer feliz (aunque fuera por unos segundos) en la pantalla. Sé que les dieron mucha m*** por esta inclusión, pero cosas como esta importan porque existe un amor hermoso como este. *No* es ficción. Lo que SÍ es ficción es Zurg, los viajes espaciales a la velocidad de la luz, los extraterrestres asesinos y un gato robot parlante (¡viva Sox!)».