Accidente de tránsito deja dos muertos en km 42 de la carretera Panamericana

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre el accidente ocurrido en el km 42 de la carretera Panamericana, en el distrito de Santo Domingo, el cual se cobró la vida de dos personas y varias personas lesionadas.

«Dos fallecidos y varios lesionados dejó un accidente de tránsito entre una rastra, dos camiones y un vehículo particular», indicó la PNC.

De acuerdo a las primeras indagaciones, uno de los camiones perdió el control al fallarle los frenos y generó un choque entre todos los vehículos.

«Nuestros policías están en la zona para realizar la inspección y también orientan el paso», añadió la PNC.