¿Vientos de Invierno ya viene? George R.R. Martin vuelve hablar sobre el retraso de su esperada novela

El título Vientos de Invierno se repite en cada convención, cada firma de libros y cada publicación en el blog oficial de George R. R. Martin como una especie de mantra colectivo. Más que un libro, la sexta novela de Canción de Hielo y Fuego se ha convertido en un fenómeno de masas acerca de la paciencia y la frustración. Los fans llevan más de una década esperando una fecha, una señal o algún gesto claro, lo que sea, que indique que el invierno efectivamente llegará. Durante su reciente aparición en la Comic Con de Nueva York, el autor volvió a referirse —una vez más— al tema que todos esperaban, ¿cuándo saldrá el libro?

¿Por qué Vientos de Invierno se ha convertido en leyenda?

La última entrega publicada, Danza de Dragones, salió en 2011. En aquel momento, la adaptación televisiva de HBO apenas comenzaba y parecía lógico esperar que los libros continuaran apareciendo en intervalos razonables. Las cosas se invirtieron cuando la serie Game of Thrones alcanzó y luego superó al material original, obligando a los productores a trabajar con apuntes aislados que Martin les había compartido. La octava temporada concluyó sin que el autor publicara la continuación, lo que hizo del libro pendiente una especie de pieza perdida del rompecabezas.

El paso del tiempo solo alimentó la leyenda. Cada año surgían teorías nuevas acerca de cuántos capítulos faltaban o qué personajes tendrían cambios muy diferentes respecto a lo visto en televisión. El propio Martin se involucró en múltiples proyectos paralelos, desde crear La Casa del Dragón hasta involucrarse en otras producciones audiovisuales. Estas decisiones dieron paso a una avalancha de comentarios en redes sociales acusándolo de distraerse, incluso aunque muchos de esos trabajos fueron escritos décadas atrás y recientemente adquiridos por estudios.

¿Qué dijo George R. R. Martin sobre Vientos de Invierno?

Durante el panel en Nueva York, el moderador abrió con una broma relacionada con el equipo de futbol americano de los Giants. Martin respondió con una sonrisa, pero no tardó en mencionar la verdadera razón por la que todos estaban atentos. Reconoció que existe una “controversia” alrededor del retraso y admitió que siempre ha tenido dificultades con los plazos de entrega. Aclaró que no disfruta incumplir contratos ni dejar promesas al aire, pero dejó claro que no tiene intención de abandonar el manuscrito.

Más adelante, retomó el tema de quienes lo cuestionan por anunciar nuevos acuerdos mientras Vientos de Invierno sigue pendiente. Explicó que muchas de esas producciones están basadas en textos escritos desde los años noventa y que simplemente han sido rescatados debido al éxito de Game of Thrones. En sus palabras, publicar o vender antiguos trabajos no significa que haya dejado de lado la saga principal. Recalcó que sigue enamorado del mundo de Westeros, solo que también se siente orgulloso de otras historias que ha creado a lo largo de los años.

Incluso hizo alusión al argumento más apremiante de sus críticos,o sea, el miedo a que fallezca antes de concluir la saga. Respondió que no piensa morirse hasta ver a los Jets y los Giants enfrentarse en un supuesto Super Bowl neoyorquino, lo cual, según él, garantizaría su inmortalidad literaria.

Lo que viene para Westeros en la pantalla chica

Aunque Vientos de Invierno sigue en manos del autor, el universo televisivo no deja de crecer. La Casa del Dragón ya tiene una tercera temporada confirmada y se preparan otras adaptaciones como A Knight of the Seven Kingdoms, centrada en los relatos de Dunk y Egg. También se han mencionado ideas para series animadas, spin-offs centrados en Valyria y proyectos ambientados en distintas épocas del continente. Martin participa activamente como consultor en algunos de ellos.

Pero el avance de tantas versiones en pantalla hace explorar una presión adicional. Algunos lectores consideran que las series solo deberían avanzar al ritmo de los libros, mientras que otros agradecen que el universo siga vivo por cualquier medio. De lo que podemos estar seguros es que esta expansión audiovisual nos asegura una base de nuevos seguidores que, con suerte, estarán presentes cuando el libro finalmente salga.

Otras grandes sagas de fantasía épica publicadas en el siglo XXI

El retraso de Vientos de Invierno también ha permitido que otras sagas ganen terreno. Brandon Sanderson mantiene un ritmo casi industrial con El Archivo de las Tormentas. Patrick Rothfuss, autor de El nombre del viento, también enfrenta reclamos similares por la falta del tercer volumen de su trilogía. Naomi Novik, Andrzej Sapkowski y Rebecca Yarros se han sumado a la conversación con universos de dragones, magia y guerra política que compiten directamente en librerías.

Sin embargo, ninguna ha logrado ocupar el lugar que Canción de Hielo y Fuego dejó pendiente. Su singularidad es precisamente la que mantiene vivo el interés por Vientos de Invierno, incluso después de tantos años. ¿Veremos pronto la llegada de Vientos de Invierno?

Con información de Entertainment Weekly.