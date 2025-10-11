Alcalde de Santa Tecla se reúne con inversionistas chinos

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, sostuvo una importante reunión con un grupo de empresarios e inversionistas provenientes de China y residentes en Canadá, quienes dirigen reconocidas compañías internacionales que generan millones de dólares en ingresos y miles de empleos cada año.

Durante el encuentro, los inversionistas expresaron su entusiasmo por invertir en el municipio, mostrando especial interés en sectores estratégicos que impulsen la generación de empleos, el dinamismo comercial y el fortalecimiento del tejido empresarial local.

El alcalde Flores reiteró su compromiso de seguir construyendo alianzas internacionales que contribuyan al desarrollo sostenible de Santa Tecla y a mejorar la calidad de vida de las familias tecleñas.