ANDA acerca los servicios de agua potable a los residentes de La Libertad Costa

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) continúa acercando los servicios básicos a las comunidades del país, con el propósito de garantizar un acceso seguro, legal y de calidad al agua potable para las familias salvadoreñas.

Este sábado, el presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, supervisó una jornada de registro de usuarios mediante una agencia móvil instalada en el cantón El Zonte, en La Libertad Costa, donde habitantes de distintas zonas podrán realizar trámites y acceder al servicio de agua potable.

“Con la agencia móvil traemos todos los servicios de ANDA hacia El Zonte. Hemos retomado un sistema de agua potable y alcantarillado que beneficia a más de 900 familias. Aquí pueden entregar documentos para ser usuarios, actualizar información o solicitar un nuevo servicio”, explicó Arévalo.

El titular destacó que estas acciones responden al mandato del Presidente Nayib Bukele de acercar los servicios públicos a la población, evitando que los ciudadanos deban recorrer largas distancias para realizar sus gestiones.

Antes de esta intervención, las familias de estas comunidades recibían agua a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco). Ahora, ANDA asume directamente la responsabilidad del abastecimiento, garantizando la continuidad y calidad del servicio.

“Buscamos que las personas tengan acceso al agua potable y al saneamiento de manera legal y formal. Para eso realizamos estas campañas”, enfatizó Arévalo.

Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele y ANDA reafirman su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, promoviendo el bienestar social y un acceso digno al agua potable en todo el país.