Error del VAR contra El Salvador: nuevas imágenes confirman el fuera de juego en el gol de Panamá

El Salvador cayó ante Panamá por 1-0 en un partido cargado de polémicas que terminaron por tener injerencia en el resultado. Ahora llegaron las pruebas que confirman el error del VAR que podría dejarlos afuera de la Copa del Mundo.

Surinam lidera el Grupo C de Concacaf, seguido por La Canalera. Por su parte, La Selecta ocupa el tercer puesto mientras que Guatemala le da cierre al cuarteto. El hecho no está consumado, debido a que todavía quedan tres jornadas a disputar.

Las imágenes presentadas recientemente confirman que existió fuera de juego en una jugada protagonizada por Michael Amir Murillo, determinante para todo el desarrollo del encuentro y para el mismo resultado. El escándalo crece aún más.

Según las imágenes registradas por las propias cámaras de televisión, después de que el sitio español Archivo VAR haga un minucioso trazado de líneas sobre las mismas, el futbolista Michael Amir Murillo estaba fuera de juego durante la jugada del gol.

La línea corporal de Murillo se encuentra centímetros por delante de la marca del defensor salvadoreño que lo seguía. En cuanto recibió la pelota, el multifacético jugador del Olympique Marsella le dio el pase a José Fajardo para que convierta.

