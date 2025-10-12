Otorgan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado el pasado viernes a María Corina Machado —líder opositora venezolana obligada a esconderse desde las cuestionadas elecciones del año pasado— por “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel afirmó que María Corina Machado había ayudado a “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.

Al anunciar el premio en una ceremonia en Oslo este viernes, el Comité elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Nacida en Caracas, la capital de Venezuela, en 1967, Machado se formó como ingeniera industrial antes de entrar en la política. En 2002, fundó Súmate, un grupo de voluntarios que promueve los derechos políticos y monitorea elecciones.

Machado ha dicho que el trabajo de su vida consiste en promover “votos en vez de balas”. El comité Nobel la elogió como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”.

“Oh dios mío… No tengo palabras”, dijo Machado después de ser despertada en medio de la noche por una llamada telefónica del comité para informarle que había ganado el premio. “Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad”, agregó. “Yo solo soy una persona. Ciertamente no merezco esto”.

El Premio Nobel de la Paz se entrega cada año a la persona que más ha hecho para cumplir los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el químico sueco cuya fortuna estableció los Premios Nobel.

El testamento dice que el premio será concedido “a la persona que haya realizado el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones y la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la formación y difusión de congresos de paz”.

Tomado de CNN