FDA respalda uso de doramectina contra el gusano barrenador, fármaco que El Salvador aplica desde inicios de año

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó el uso de la solución inyectable Dectomax-CA1 (inyección de doramectina) para combatir el gusano barrenador del ganado, una medida que El Salvador ya implementa desde inicios de 2025 como parte de la campaña nacional de desparasitación impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La doramectina es un antiparasitario eficaz utilizado para eliminar larvas y prevenir nuevas infestaciones del gusano barrenador, una plaga que afecta la salud del ganado y genera pérdidas económicas al sector agropecuario.

“Después de estar en una zona productiva, acompañé a una de las brigadas de la Dirección General de Ganadería que se encuentran realizando jornadas de vacunación, aplicando ivermectina y doramectina al ganado a nivel nacional. Esto es parte de la nueva estrategia que estamos liderando como Ministerio de Agricultura y Ganadería para bajar la incidencia del gusano barrenador en nuestro país”, publicó el pasado 28 de mayo el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, en su cuenta de X (antes Twitter).

En esa misma publicación, el funcionario explicó que ya se habían realizado pruebas piloto en el oriente del país para comprobar la efectividad del medicamento antes de su implementación a escala nacional.

Por su parte, la FDA destacó que el tratamiento es seguro y tiene una expectativa razonable de eficacia. “Ponemos este tratamiento a disposición de los ganaderos de inmediato mientras el patrocinador recopila los datos necesarios para una aprobación completa”, afirmó el Dr. Timothy Schell, director interino del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA.