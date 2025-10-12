Bus parcialmente suspendido en el vacío sobre puente San José de Soyapango

Un autobús quedó parcialmente suspendido en el vacío tras accidentarse sobre el puente San José, en la carretera Panamericana, a la altura de Soyapango. Autoridades mantienen el paso habilitado mientras se realizan los trabajos de remoción del vehículo.

Además, las autoridades de tránsito reportaron sobre un carro abandonado en la carretera Panamericana en Santa Tecla. El carro estaba sobre los separadores de la carretera.

En otro hecho, un pick up se salió de la vía y quedó atascado en una cuneta en la carretera que de Jocoro conduce hacia el distrito de Sociedad, en el departamento de Morazán. El conductor, identificado como José Reynaldo Argueta Blanco, de 40 años, fue capturado por conducción peligrosa luego de registrarse 188 grados de alcohol en aire espirado.

Solo se reportaron daños materiales en ambos incidentes.