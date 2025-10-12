Acuchilló a su hermana porque se negó a prestarle $20

Un hombre identificado como Nelson Adilson Orellana Araujo, de 29 años, fue capturado luego de agredir con un cuchillo a su hermana de 39 años de edad, tras una discusión en la que ella se negó a prestarle $20.

La víctima resultó con heridas en la mejilla y el pecho, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra estable, según reportes policiales.

El hecho ocurrió en el municipio de Ilopango, San Salvador Este. Orellana Araujo será remitido a las autoridades por los delitos de: Lesiones, Amenazas y Expresiones de violencia contra la mujer.