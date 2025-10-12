Juanes regresa a El Salvador con su “Latam Tour 2025”

El cantautor colombiano Juanes, uno de los artistas más influyentes del rock y pop latino, volverá a pisar suelo salvadoreño con su esperada gira “Latam Tour 2025”, un espectáculo que promete una noche cargada de energía, nostalgia y grandes éxitos. El concierto se realizará el viernes 17 de octubre en el Complejo del Estadio Cuscatlán, bajo la producción de Two Show, una de las promotoras más activas en traer artistas internacionales al país.

Los boletos ya están a la venta con las siguientes localidades: Mesa Ultra Platinum $125, Platinum $85 y VIP $65. Los organizadores han asegurado que el montaje del show incluirá un despliegue de luces, pantallas y sonido de nivel internacional, garantizando una experiencia inolvidable para los fanáticos salvadoreños.

Con más de dos décadas de trayectoria, Juan Esteban Aristizábal, conocido mundialmente como Juanes, ha dejado una huella imborrable en la música latina. Desde su álbum debut Fíjate Bien (2000), el artista ha conquistado al público con su mezcla de rock, pop y sonidos colombianos, ganando más de 20 premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de su carrera.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran “A Dios le pido”, “La camisa negra”, “Es por ti”, “Me enamora”, “Gotas de agua dulce” y “Volverte a ver”, temas que se han convertido en himnos de toda una generación y que seguramente formarán parte del repertorio en esta gira.

“Latam Tour 2025” celebra la conexión del artista con sus raíces y con el público latinoamericano, presentando una puesta en escena que combina lo clásico con lo nuevo. En sus más recientes producciones, Juanes ha explorado sonidos más introspectivos y letras que reflejan su madurez artística, sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los referentes de la música latina contemporánea.

El regreso de Juanes a El Salvador promete ser una cita imperdible para los amantes de la buena música y los seguidores que han acompañado su carrera desde sus inicios con la banda Ekhymosis hasta su consolidación como solista.

🎟️ Boletos disponibles ya. Prepárate para cantar, bailar y revivir las canciones que marcaron una época con uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Adquiere tus entradas ahora en: Fun Capital y TodoTicket El Salvador