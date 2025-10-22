Capturan a dos personas con varias porciones de droga en Santa Tecla

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de dos hombres de 18 años, quienes presuntamente portaban porciones de droga, una pipa y una balanza digital.

La PNC, mencionó que los capturados fueron identificados como: Edgar Gael Amaya Amaya y Diego Alejandro Alas Martínez.

A los detenidos se les incautaron varias porciones de marihuana, una pipa de vidrio una balanza digital y dos celulares.

«Los intervenimos en la la 1ª calle Oriente, entre la 5ª y 7ª avenida Norte, en Santa Tecla, La Libertad Sur. Serán procesados por posesión y tenencia de drogas», dijo la PNC.