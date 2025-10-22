Capturan a presuntos agresores sexuales

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó por medio de redes sociales sobre la captura de dos hombres a quienes se les atribuye el supuesto delito de agresión sexual.

Los detenidos fueron identificados como: Manaces Bilsan Velasco Morales y Jonathan Jairo Vásquez Gálvez, quienes realizaron la agresión después de una reunión en la que consumieron alcohol con la mujer que presentó la denuncia

«En el nuevo El Salvador que estamos construyendo no hay espacio para agresores sexuales, vamos a continuar trabajando de manera contundente y con las herramientas que la Ley nos brinda para que estos delincuentes permanezcan en prisión», dijo el titular de Justicia y Seguridad.